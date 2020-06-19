Фото: EPA/UPG Марко Асенсио

Накануне в заключительном матче 29-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" в домашнем поединке не оставил шансов "Валенсии" – 3:0.

Помимо дубля Карима Бензема матч был ознаменован еще одним событием. Спустя почти 11 месяцев в составе "Королевского клуба" вышел на поле Марко Асенсио. Произошло это на 74-й минуте.

И первым же своим касанием испанец забил гол.

Гол Асенсио - на сайте официального вещателя Ла Лиги.

Напомним, 23 июля прошлого года во время поединка Международного кубка чемпионов против "Арсенала" (2:2, по пенальти 3:2) в безобидной игровой ситуации 24-летний игрок получил серьезную травму - разрыв крестообразных связок колена, и был вынужден покинуть поле на носилках.