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Игрок "Реала" после 11-месячной паузы вызванной травмой забил гол первым же касанием

Марко Асенсио триумфально вернулся на поле.

Марко Асенсио
Фото: EPA/UPG
Марко Асенсио

Накануне в заключительном матче 29-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" в домашнем поединке не оставил шансов "Валенсии" – 3:0.

Помимо дубля Карима Бензема матч был ознаменован еще одним событием. Спустя почти 11 месяцев в составе "Королевского клуба" вышел на поле Марко Асенсио. Произошло это на 74-й минуте.

И первым же своим касанием испанец забил гол.

Гол Асенсио - на сайте официального вещателя Ла Лиги.

Напомним, 23 июля прошлого года во время поединка Международного кубка чемпионов против "Арсенала" (2:2, по пенальти 3:2) в безобидной игровой ситуации 24-летний игрок получил серьезную травму - разрыв крестообразных связок колена, и был вынужден покинуть поле на носилках.

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