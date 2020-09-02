Фото: LA-2028 / attractionsmanagement

Організаційний комітет XXXIV літніх Олімпійських ігор-2028, які пройдуть у американському Лос-Анджелесі, опублікував логотип.

На емблемі красуються чорного кольору літера L, цифри 2,8 і буква А, яка постійно змінює свою конфігурацію.

We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a — LA28 (@LA28) September 1, 2020

"Ми - спільнота надхненних людей і мрійників, які нічого не бояться. Настав час залишити свій слід", - наголошено в пості.