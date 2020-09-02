Нардепа Лероса виключили з фракції за критику Зеленського
Нардепа Лероса виключили з фракції за критику Зеленського
У Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни (оновлено)
У Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни (оновлено)
ВРП відмовилася відсторонити суддю Вовка (оновлено)
ВРП відмовилася відсторонити суддю Вовка (оновлено)
​Експрем'єр Гончарук влаштувався на роботу в аналітичний центр
​Експрем'єр Гончарук влаштувався на роботу в аналітичний центр
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
"Слуга народу" зібрала понад 70% підписів за виключення Лероса з фракції за критику Зеленського (документ)
"Слуга народу" зібрала понад 70% підписів за виключення Лероса з фракції за критику Зеленського (документ)
Стефанчук: назріває зміна міністрів економіки і фінансів
Стефанчук: назріває зміна міністрів економіки і фінансів
В аеропорту "Бориспіль" пасажирка видерлася на крило літака
В аеропорту "Бориспіль" пасажирка видерлася на крило літака
"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
ГоловнаСпорт

Презентовано логотип Олімпійських ігор-2028 у США

Головна спортивна подія літа пройде в Каліфорнії.

Фото: LA-2028 / attractionsmanagement

Організаційний комітет XXXIV літніх Олімпійських ігор-2028, які пройдуть у американському Лос-Анджелесі, опублікував логотип.

На емблемі красуються чорного кольору літера L, цифри 2,8 і буква А, яка постійно змінює свою конфігурацію.

"Ми - спільнота надхненних людей і мрійників, які нічого не бояться. Настав час залишити свій слід", - наголошено в пості.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також