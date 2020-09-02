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Шматок паркету з автографом Кобі Брайанта виставлений на аукціон за півмільйона доларів

Брайант загинув в цьому році.

Фото: Twitter

Шматок паркету з автографом легенди НБА Кобі Брайанта з його останнього матчу виставлений на аукціон, повідомляє Twitter Inside the Games.

Свою останню гру в кар'єрі Брайант провів у складі "Лейкерс" проти "Юти" в "Стейплз Центр" (101:98) і набрав 60 очок.

Шматок паркету буде розіграний на Heritage Auctions онлайн з 9 по 26 вересня. За оцінками експертів, він може бути проданий за суму до півмільйона доларів.

Брайант провів всю свою 20-річну кар'єру в "Лейкерс", за який відіграв 1346 матчів і виграв п'ять чемпіонатів НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), а зі збірною США він взяв 2 "золота" Олімпійських ігор (Пекін-2008 і Лондон-2012).

Брайант 18 разів брав участь у Матчі зірок, 15 раз входив в команду року і названий MVP НБА в 2008 році.

Крім того, Кобі чотири рази визнавався MVP матчу всіх зірок НБА (2002, 2007, 2009, 2011).

У списку кращих снайперів НБА гравець займає четверте місце.

26 січня 2020 року Брайант розбився на вертольоті разом зі своєю дочкою Джаною.

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