Марта Костюк вийшла в третій раунд.

На тенісних кортах "Флашинг-Медоус" у рамках другого в сезоні турніру "Великого шолома" US Open відбулися матчі другого раунду.

З чотирьох українок у наступний раунд пробилася лише Марта Костюк, яка в наполегливому протистоянні з представницею Латвії Анастасією Севастовою зуміла виграти у двох сетах - 6:3, 7:5 (7-5).

Завтра за право вийти в 1/8 фіналу Костюк посперечається з японкою Наомі Осакою.

Інші три представниці України виступили невдало.

Катерина Козлова зуміла вчинити гідний опір представниці Чехії Петрі Квітовій лише в першій партії - 6:7 (3-7), 2:6.

Покинула Відкритий чемпіонат США і Катерина Бондаренко, яка поступилася хорватці Петрі Мартич - 3:6, 4:6.

Розчарувала друга ракетка України Даяна Ястремська, яка несподівано легко програла андердогу, американці Медісон Бренгл - 2:6, 3:6.

Нагадаємо, в першому колі вилетіли Ангеліна Калініна і Катарина Завацька. Крім того, Леся Цуренко вирішила знятися з US Open.