У сазі про Мессі несподіваний поворот
У сазі про Мессі несподіваний поворот
Нардепа Лероса виключили з фракції за критику Зеленського
Нардепа Лероса виключили з фракції за критику Зеленського
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тайран Тауерс" (оновлено)
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тайран Тауерс" (оновлено)
​Рада: старт со скандала
​Рада: старт со скандала
​Міністр попросив НБУ "збрити бороди" Володимиру Великому і Ярославу Мудрому на монетах
​Міністр попросив НБУ "збрити бороди" Володимиру Великому і Ярославу Мудрому на монетах
Зеленський прокоментував заяву Лероса про виключення з фракції "Слуги народу"
Зеленський прокоментував заяву Лероса про виключення з фракції "Слуги народу"
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" заявила, що не бачить сенсу в метро на Троєщину
Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" заявила, що не бачить сенсу в метро на Троєщину
Влада Німеччини: Навального отруїли речовиною класу "Новачок"
Влада Німеччини: Навального отруїли речовиною класу "Новачок"
ГоловнаСпорт

На US Open в одиночному розряді залишилася єдина представниця України

Марта Костюк вийшла в третій раунд.

На US Open в одиночному розряді залишилася єдина представниця України
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

На тенісних кортах "Флашинг-Медоус" у рамках другого в сезоні турніру "Великого шолома" US Open відбулися матчі другого раунду.

З чотирьох українок у наступний раунд пробилася лише Марта Костюк, яка в наполегливому протистоянні з представницею Латвії Анастасією Севастовою зуміла виграти у двох сетах - 6:3, 7:5 (7-5).

Завтра за право вийти в 1/8 фіналу Костюк посперечається з японкою Наомі Осакою.

Інші три представниці України виступили невдало.

Катерина Козлова зуміла вчинити гідний опір представниці Чехії Петрі Квітовій лише в першій партії - 6:7 (3-7), 2:6.

Покинула Відкритий чемпіонат США і Катерина Бондаренко, яка поступилася хорватці Петрі Мартич - 3:6, 4:6.

Розчарувала друга ракетка України Даяна Ястремська, яка несподівано легко програла андердогу, американці Медісон Бренгл - 2:6, 3:6.

Нагадаємо, в першому колі вилетіли Ангеліна Калініна і Катарина Завацька. Крім того, Леся Цуренко вирішила знятися з US Open.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також