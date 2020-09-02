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Група 1+1 media закрила популярну програму "Профутбол"

"Профутбол" більше не буде виходити в ефір.

Ігор Циганик, Олександра Лобода і Марлос
Фото: Facebook
Ігор Циганик, Олександра Лобода і Марлос

Українські вболівальники втратили програму "Профутбол".

Відома програма "Профутбол" більше не буде виходити в ефір.

Група 1+1 media повідомила про закриття передачі. Це ж підтвердив і її ведучий Ігор Циганик в своєму Facebook.

"Причиною такого рішення стали одразу декілька чинників, зокрема: вплив карантину на зменшення кількості спортивних подій і, відповідно, контенту власного виробництва; а також неможливість довгострокового планування, спричинена карантином, і зниження глядацького попиту на спортивний контент на телебаченні загалом призвели до необхідності переглянути стратегію розвитку спортивних проектів медіагрупи.", - цитує заяву медіахолдингу FootballHub.

У той же час, трансляції матчів триватимуть. Холдинг 1+1 media підписав контракти з "Динамо" і "Дніпром-1".

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