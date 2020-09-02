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Клуб Першої ліги розірвав контракт із футболістом, який виступав на окупованій частині Луганської області

Олексій Лобов недовго був гравцем "Полісся".

Клуб Першої ліги розірвав контракт із футболістом, який виступав на окупованій частині Луганської області
Олексій Лобов
Фото: ФК "Авангард"

У Житомирі розгорівся футбольний скандал. Місцеве "Полісся" підписало півзахисника Олексія Лобова, який, як пізніше з'ясували ультрас, має за плечима "досвід" виступів на окупованій території Луганської області, повідомляє sport.ua.

За цей час футболіст змінив чотири клуби: "Гірник" (Ровеньки), "Шахтар" (Красний Луч), ЦСКА НМ (Перевальське) і "Далівець" (Луганськ).

Ситуація отримала величезний розголос у ЗМІ, а ультрас навіть пригрозили керівництву рішучими діями, якщо Лобов залишиться в клубі.

Відповідь босів клубу не змусила на себе довго чекати. Директор "Полісся" Володимир Загурський повідомив, що клуб розірвав орендну угоду з півзахисником.

Найближчий матч "Полісся" запланований на 5 вересня, в 1-му турі Першої ліги команда вирушить у гості до "Агробізнесу".

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