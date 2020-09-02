Збірні Швеції, Німеччини та США відмовилися від участі в чемпіонаті світу-2020 з хокею з м'ячем в Іркутську

Команди не зможуть приїхати через закриті кордони з Росією і складну епідеміологічну ситуацію.

Федерація хокею з м'ячем Швеції повідомила організаторів чемпіонату світу-2020 про неучасть збірної в турнірі.

Змагання повинні пройти з 5 по 11 жовтня в Іркутську. Крім шведів, відмова надійшла від Німеччини і США. Тож від участі відмовилися три збірних із восьми.

"Уночі прийшли офіційні листи від шведської і німецької федерацій - через закриті кордони з Росією і складну епідеміологічну ситуацію їх команди не зможуть приїхати в жовтні на чемпіонат світу. Однак вони готові приїхати в будь-який час, якщо буде перенесення. Збірна США ще місяць тому відмовилася, - цитує президента Федерації хокею з м'ячем Іркутської області Володимира Матієнка "Спорт Экспресс". - Думаю, що вже малоймовірне проведення турніру в жовтні".

За його словами, рішення про можливе перенесення матчів буде приймати Міжнародна федерація хокею з м'ячем.

Спочатку турнір призначили на 29 березня - 5 квітня, але перенесли через пандемію коронавірусу. Збірна Швеції є 12-разовим чемпіон світу. Крім неї, турнір 14 разів вигравав СРСР, 12 разів - Росія і 1 раз - Фінляндія.