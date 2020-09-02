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Малоймовірно, що Лео залишається в "Барселоні", - Хорхе Мессі

Батько Мессі дав коротке інтерв'ю про ситуацію Лео в "Барселоні".

Малоймовірно, що Лео залишається в "Барселоні", - Хорхе Мессі
Ліонель Мессі
Фото: Twitter

Батько аргентинського форварда "Барселони" Ліонеля Мессі, Хорхе, який одночасно є його агентом, після прильоту до столиці Каталонії дав невелике інтерв'ю.

Біля входу в офіс "Барселони" Хорхе Мессі заявив, що "малоймовірно, що Лео залишається в "Барселоні".

Також він зізнався, що не контактував із наставником "Манчестера Сіті" Хосепом Гвардіолою.

Повідомляють, що Хорхе Мессі зустрінеться з президентом "блаугранас" Хосепом Бартомеу, щоб обговорити ситуацію з переходом сина в інший клуб.

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