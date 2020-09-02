Малоймовірно, що Лео залишається в "Барселоні", - Хорхе Мессі

Батько аргентинського форварда "Барселони" Ліонеля Мессі, Хорхе, який одночасно є його агентом, після прильоту до столиці Каталонії дав невелике інтерв'ю.
Біля входу в офіс "Барселони" Хорхе Мессі заявив, що "малоймовірно, що Лео залишається в "Барселоні".
Також він зізнався, що не контактував із наставником "Манчестера Сіті" Хосепом Гвардіолою.
Повідомляють, що Хорхе Мессі зустрінеться з президентом "блаугранас" Хосепом Бартомеу, щоб обговорити ситуацію з переходом сина в інший клуб.
🚨 BOMBAZO del padre de MESSI:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020
💣💥 “Leo lo tiene DIFÍCIL PARA QUEDARSE en el BARÇA”.
IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D