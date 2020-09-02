Сьогодні відбулася церемонія відкриття оновленого стадіону ковалівського "Колоса". Посмотреть эту публикацию в Instagram Новый Стадион @fckoloskovalivka Публикация от Я-Спорт (@isport_ua) 2 Сен 2020 в 3:31 PDT На цій арені підопічні Руслана Костишина будуть проводити домашні матчі Української прем'єр-ліги.

Місткість арени становить 5 тисяч осіб. Поле обладнане системами підігріву та дренажу.

Як заявив президент "Колоса" Андрій Засуха, будівництво обійшлися клубу в 160 млн гривень і ця сума може зрости за рахунок додаткових робіт.

"Вагома витратна частина цих 14 місяців не критична. Це все обійшлося нам у 160 мільйонів гривень. Думаю, цифра ще трошки зросте. Ви, слава богу, не бачите, але я бачу недоліки, які ми будемо ще усувати. Сподіваюся, ця арена прослужить довго", - цитує функціонера Tribuna.com.

"Що стосується заповнення стадіону, тут усе теж досить просто. Ми наздоганяли команду, її популярність росла. Ви бачили дорогу і сам маршрут, логістика достатньо проста. Упевнений, що 5 000 - це не так багато, щоб ми не заповнювали цей стадіон. Це наша мрія, щоб тут гучно лунало "Колос". Я впевнений, що ми зберемо тут 5 000 глядачів", - зазначив Засуха.

Перший домашній поєдинок на своїй новій арені "Колос" проведе 12 вересня проти ФК "Львів" у рамках другого туру УПЛ.

Додамо, що в стартовому турі "Колос" поступився на виїзді чемпіону країни "Шахтарю" - 1:3.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону клуб зайняв шосте місце в турнірній таблиці УПЛ і вийшов у кваліфікацію Ліги Європи.

Раніше повідомляли, що суперником "Колоса" у другому раунді кваліфікації ЛЄ став "Аріс". Поєдинок пройде в Греції. Цей матч стане історичним, першим для "Колоса" в єврокубках.