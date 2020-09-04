У Ломаченка є грін-карта і будинок в США, - промоутер

Українець прилетів в США для підготовки до бою з Лопесом.

Глава Top Rank і промоутер чемпіона світу за версіями WBC Franchise, WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) Боб Арум розкрив деяку інформацію про майбутній бій українця з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

"Бій Ломаченко - Лопес домовлено. Він відбудеться 17 жовтня в "міхурі". Лопес почав свій тренувальний табір в "Нью-Джерсі". Тут же він готувався і до попереднього поєдинку", - цетує Арума xsport.ua з посиланням на FightNews.

"Ломаченко тренувався в Україні і буде тренуватися в США. У нього тут є будинок, у нього є грін-карта, яка робить його резидентом США. У нього не було проблем, щоб дістатися сюди", - зазначив голова промоушена.

Додамо, що Ломаченко прилетів в США 30 серпня, де продовжить підготовку до об'єднавчого бою.

Поєдинок проти Лопеса стане для українця можливістю втілити в життя свою головну мету в професійному боксі - стати абсолютним чемпіоном світу.