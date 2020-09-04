У Києві людина вилізла на кондиціонер на 23-му поверсі, рятуючись від пожежі поверхом вище (оновлено)
У Києві людина вилізла на кондиціонер на 23-му поверсі, рятуючись від пожежі поверхом вище (оновлено)
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тарьян Тауерс" (оновлено)
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тарьян Тауерс" (оновлено)
"Діда просто підставили", - представник ОРДЛО у ТКГ Гармаш про інтерв'ю Фокіна
"Діда просто підставили", - представник ОРДЛО у ТКГ Гармаш про інтерв'ю Фокіна
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
Росія і Білорусь домовилися про створення Союзної держави "на основі незалежності країн"
Росія і Білорусь домовилися про створення Союзної держави "на основі незалежності країн"
Навальный, «Новичок» и транзит Путина
Навальный, «Новичок» и транзит Путина
Уряд позачергово оновив рівні епіднебезпеки: у червоній зоні 10 міст і 19 районів
Уряд позачергово оновив рівні епіднебезпеки: у червоній зоні 10 міст і 19 районів
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
ГоловнаСпорт

У Ломаченка є грін-карта і будинок в США, - промоутер

Українець прилетів в США для підготовки до бою з Лопесом.

У Ломаченка є грін-карта і будинок в США, - промоутер
Боб Арум і Василь Ломаченко
Фото: boxingscene.com

Глава Top Rank і промоутер чемпіона світу за версіями WBC Franchise, WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) Боб Арум розкрив деяку інформацію про майбутній бій українця з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

"Бій Ломаченко - Лопес домовлено. Він відбудеться 17 жовтня в "міхурі". Лопес почав свій тренувальний табір в "Нью-Джерсі". Тут же він готувався і до попереднього поєдинку", - цетує Арума xsport.ua з посиланням на FightNews.

"Ломаченко тренувався в Україні і буде тренуватися в США. У нього тут є будинок, у нього є грін-карта, яка робить його резидентом США. У нього не було проблем, щоб дістатися сюди", - зазначив голова промоушена.

Додамо, що Ломаченко прилетів в США 30 серпня, де продовжить підготовку до об'єднавчого бою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

I am back

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Поєдинок проти Лопеса стане для українця можливістю втілити в життя свою головну мету в професійному боксі - стати абсолютним чемпіоном світу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також