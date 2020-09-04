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Антидопінгове агентство може відсторонити збірну США від участі в міжнародних змаганнях

WADA може відповісти на загрози США припинити фінансування організації.

Антидопінгове агентство може відсторонити збірну США від участі в міжнародних змаганнях
Вітольд Банька
Фото: EPA/UPG

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) може відсторонити від міжнародних змагань збірну США через загрозу уряду припинити фінансування цієї організації.

Конгрес США висловив припущення, що країна може припинити фінансувати WADA, оскільки конгресменів не влаштовує робота агентства.

Зокрема, парламент США вважає занадто м'яким покарання Росії за зміну бази даних Московської антидопінгової лабораторії.

Своєю чергою WADA в особі його голови Вітольда Баньки попередило США про далекосяжні наслідки відмови країни фінансувати організацію.

"Наслідки припинення фінансування WADA з боку США можуть бути більш серйозними і далекосяжними для американських спортсменів. До нас звернулися уряди низки країн, які були шоковані погрозами з боку уряду США, підтримуваного антидопінговим агентством цієї країни (USADA)", - цитує президента WADA Reuters.

"Ці країни хочуть, щоб ми розглянули поправку до стандарту відповідності, яка означатиме, що несплата урядом свого внеску в WADA може безпосередньо призвести до того, що національна антидопінгова організація цієї країни буде оголошена такою, що не відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу. Це призведе до серйозних наслідків для спортсменів цієї країни, включно з їх відстороненням від великих міжнародних спортивних заходів", - зазначив Банька.

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