Богдан: Зеленский бросает страну в хаос
Богдан: Зеленский бросает страну в хаос
«Я не сдамся без боя?»
«Я не сдамся без боя?»
В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки
В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки
​Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 игнорированием карантина
​Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 игнорированием карантина
Святослав Вакарчук снова уходит из Верховной Рады
Святослав Вакарчук снова уходит из Верховной Рады
СБУ сообщила Стерненко о подозрении в убийстве (обновлено)
СБУ сообщила Стерненко о подозрении в убийстве (обновлено)
Степанов возложил ответственность за вероятную вторую волну COVID-19 на украинцев
Степанов возложил ответственность за вероятную вторую волну COVID-19 на украинцев
Глава Львовской ОГА публично ответил Бужанскому на запрос о дивизии "Галичина"
Глава Львовской ОГА публично ответил Бужанскому на запрос о дивизии "Галичина"
В ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил Украины Николай Романов
В ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил Украины Николай Романов
ГлавнаяСпорт

USADA оправдало призершу чемпионата мира по боксу, в организм которой запрещенные вещества попали через секс

Вирджиния Фукс вздохнула с облегчением.

USADA оправдало призершу чемпионата мира по боксу, в организм которой запрещенные вещества попали через секс
Вирджиния Фукс
Фото: boxing-mma.com

Антидопинговое агентство США (USADA) оправдало бронзовую призершу чемпионата мира по боксу 2018 года Вирджинию Фукс по делу о допинге, сообщает официальный сайт организации.

USADA установила, что запрещенные вещества попали в организм 32-летней американки через половую связь, уточняется в коммюнике.

Фукс сдала положительный тест 13 февраля. В ее организме были обнаружены метаболит летрозола и метаболиты GW1516. Лаборатория Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердила, что партнер Фукс принимал эти препараты в терапевтических целях и передал ей запрещенные вещества половым путем.

Такое решение USADA и WADA создает прецедент - занятия сексом может стать оправдательным мотивом, чтобы обойти законодательные нормы антидопинговых организаций.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также