USADA оправдало призершу чемпионата мира по боксу, в организм которой запрещенные вещества попали через секс

Антидопинговое агентство США (USADA) оправдало бронзовую призершу чемпионата мира по боксу 2018 года Вирджинию Фукс по делу о допинге, сообщает официальный сайт организации.

USADA установила, что запрещенные вещества попали в организм 32-летней американки через половую связь, уточняется в коммюнике.

Фукс сдала положительный тест 13 февраля. В ее организме были обнаружены метаболит летрозола и метаболиты GW1516. Лаборатория Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердила, что партнер Фукс принимал эти препараты в терапевтических целях и передал ей запрещенные вещества половым путем.

Такое решение USADA и WADA создает прецедент - занятия сексом может стать оправдательным мотивом, чтобы обойти законодательные нормы антидопинговых организаций.