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Месси и Роналду не попали в топ-5 лучших спортсменов XXI века

По мнению Marca – нашлись более достойные имена.

Месси и Роналду не попали в топ-5 лучших спортсменов XXI века
Майкл Фелпс
Фото: EPA/UPG

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало свой список сотни лучших спортсменов нынешнего века.

Лучшим был признан 23-кратный олимпийский чемпион по плаванью Майкл Фелпс. 34-летний американец опередил 8-кратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира в спринтерском беге Усэйна Болта, а тройку лидеров замкнул 20-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде Роджер Федерер.

Стоит отметить, что в топ-5 лидеров не нашлось места для двух живых легенд футбола: капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которые заняли 7-е и 10-е место соответственно.

Топ-10 лучших спортсменов XXI века.

  1. Майкл Фелпс (США, плавание)
  2. Усэйн Болт (Ямайка, бег)
  3. Роджер Федерер (Швейцария, теннис)
  4. Рафаэль Надаль (Испания, теннис)
  5. Коби Брайант (США, баскетбол)
  6. Тайгер Вудс США, (гольф)
  7. Лионель Месси (Аргентина, футбол)
  8. Льюис Хэмилтон (Англия, автогонки)
  9. Валентино Росси (Италия, мотогонки)
  10. Криштиану Роналду (Португалия, футбол).
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