Месси и Роналду не попали в топ-5 лучших спортсменов XXI века

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало свой список сотни лучших спортсменов нынешнего века.
Лучшим был признан 23-кратный олимпийский чемпион по плаванью Майкл Фелпс. 34-летний американец опередил 8-кратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира в спринтерском беге Усэйна Болта, а тройку лидеров замкнул 20-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде Роджер Федерер.
Стоит отметить, что в топ-5 лидеров не нашлось места для двух живых легенд футбола: капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которые заняли 7-е и 10-е место соответственно.
Топ-10 лучших спортсменов XXI века.
- Майкл Фелпс (США, плавание)
- Усэйн Болт (Ямайка, бег)
- Роджер Федерер (Швейцария, теннис)
- Рафаэль Надаль (Испания, теннис)
- Коби Брайант (США, баскетбол)
- Тайгер Вудс США, (гольф)
- Лионель Месси (Аргентина, футбол)
- Льюис Хэмилтон (Англия, автогонки)
- Валентино Росси (Италия, мотогонки)
- Криштиану Роналду (Португалия, футбол).