Месси и Роналду не попали в топ-5 лучших спортсменов XXI века

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало свой список сотни лучших спортсменов нынешнего века.

Лучшим был признан 23-кратный олимпийский чемпион по плаванью Майкл Фелпс. 34-летний американец опередил 8-кратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира в спринтерском беге Усэйна Болта, а тройку лидеров замкнул 20-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде Роджер Федерер.

Стоит отметить, что в топ-5 лидеров не нашлось места для двух живых легенд футбола: капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которые заняли 7-е и 10-е место соответственно.

Топ-10 лучших спортсменов XXI века.