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Президент МОК Бах пригрозил IWF исключением тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр

Коррупция и нарушения антидопинговых правил разъедают тяжелоатлетический спорт.

Президент МОК Бах пригрозил IWF исключением тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр
Томас Бах
Фото: Lenta.ru

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с заявлением, что был шокирован докладом по деятельности Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Бах также отметил, что существует вероятность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпиады.

"Я был шокирован докладом по тяжелой атлетике, по Тамашу Аяну. Мы должны найти пути, как очистить IWF. Хотим помочь им в этом. Мы оставляем за собой право принять жесткие меры. Вплоть до того, что тяжелая атлетика не будет представлена в программе Игр", - приводит слова Баха "Спорт-Экспресс".

Напомним, в апреле на исполкоме IWF утвердили отставку Тамаша Аяна, который возглавлял организацию с 2000 года. В отношении его ведут расследование, подозревая Аяна в коррупции и сокрытии случаев нарушения антидопинговых правил.

Ранее МОК угрожал AIBA недопуском бокса к Олимпиаде-2020 из-за аналогичных проблем.

Напомним, МОК лишил украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золотой медали Олимпийских игр-2012 за нарушение антидопинговых правил.

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