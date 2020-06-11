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Коронавирус в Сербии не помеха: полуфинал Кубка между "Партизаном" и "Црвеной Звездой состоялся на переполненном стадионе

Матч принципиальных соперников выиграли Parni valjak.

Коронавирус в Сербии не помеха: полуфинал Кубка между "Партизаном" и "Црвеной Звездой состоялся на переполненном стадионе
Фото: twitter.com/fotos_ultras

Накануне в Белграде на стадионе "Партизан" одноименный клуб в рамках полуфинала Кубка Сербии принимал своих исторических принципиальных соперников из "Црвены Звезды".

Благодаря единственному голу израильского легионера хозяев Бибраса Натхо на 58 минуте игры, в финал вышел "Партизан".

Помимо гола Натхо матч запомнился пиротехническими шоу фанатов на заполненном зрителями стадионе. И это несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.

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