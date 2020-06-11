Накануне в Белграде на стадионе "Партизан" одноименный клуб в рамках полуфинала Кубка Сербии принимал своих исторических принципиальных соперников из "Црвены Звезды".

Благодаря единственному голу израильского легионера хозяев Бибраса Натхо на 58 минуте игры, в финал вышел "Партизан".