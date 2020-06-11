Накануне в Белграде на стадионе "Партизан" одноименный клуб в рамках полуфинала Кубка Сербии принимал своих исторических принципиальных соперников из "Црвены Звезды".
Благодаря единственному голу израильского легионера хозяев Бибраса Натхо на 58 минуте игры, в финал вышел "Партизан".
Помимо гола Натхо матч запомнился пиротехническими шоу фанатов на заполненном зрителями стадионе. И это несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. 🇷🇸 Partizan Belgrade vs Crvena Zvezda 10/06/2020 #Delije pic.twitter.com/V6cG2E8isc
🇷🇸 Partizan Belgrade vs Crvena Zvezda 10/06/2020 #Delije pic.twitter.com/V6cG2E8isc— 101% ULTRAS (@101ULTRAS) June 10, 2020