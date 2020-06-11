Топ-теннисисты, включая первую ракетку отказываются участвовать на US Open-2020

Спортсмены недовольны ограничениями, которые USTA предложила ввести во время проведения турнира

Большая часть топ-100 рейтинга ATP откажется от участия на US Open-2020 в случае введения ограничений для игроков, предложенных USTA на время проведения мэйджора, сообщает портал gotennis.ru.

В частности, организаторы турнира хотят изолировать участников в одной из гостиниц Нью-Йорка, проводить несколько раз в неделю тестирование на коронавирус и ограничить число сопровождающих.

По информации источника, глава АТР Андреа Гауденци заявил, что не будет препятствовать решению игроков о пропуске турниров в США, если они посчитают участие в них неудобным.

Первым, кто заявил о нежелании участвовать в турнире с подобными ограничениями стал серб Новак Джокович.

Напомним, в марте из-за пандемии COVID-19 проведение всех теннисных турниров было приостановлено. Все официальные соревнования отменены до конца июля. "Ролан Гаррос" перенесли на период с конца сентября по начало октября.