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Фанаты "Райо Вальекано" вновь принялись за старое и оскорбили Зозулю

В Испании возобновились матчи Сегунды.

Фанаты "Райо Вальекано" вновь принялись за старое и оскорбили Зозулю
Роман Зозуля
Фото: Marca

Рестарт испанской Сегунды состоялся доигрыванием матча 20-го тура между "Райо Вальекано" и Альбасете, за который выступает украинец Роман Зозуля.

Напомним, что 15 декабря прошлого года матч был прерван после первого тайма (0:0) и не стали продолжать. 

Причиной стали оскорбления фанов хозяев в адрес Зозули. Фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли украинского игрока, называя нацистом, в связи с чем "Альбасете" принял решение не выходить на вторую половину матча после перерыва.

Несмотря на то, что матч доигрывался при пустых трибунах, фанаты "Райо Вальекано" все равно нашли способ, как оскорбить украинца.

Как сообщает unionrayo, перед началом игры фанаты "Райо" вывесили несколько баннеров, один из которых был "именным: "Зозуля был и остается чертовым нацистом".

Добавим, что поединок завершился победой "Райо Вальекано" – 1:0.

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