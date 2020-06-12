WBO настаивает на поединке Джошуа с Усиком до объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира с Фьюри

Энтони придется выбирать: или бой с украинцем, или потеря одного пояса.

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Валькарсель в очередной раз напомнил, что Александр Усик является обязательным претендентом на чемпионский титул WBO в супертяжелом весе.

И нынешний обладатель пояса чемпиона в этом весе Энтони Джошуа должен защитить титул в бою с украинцем, прежде чем проводить объединительный поединок с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

"Мне хочется увидеть бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Джошуа и Фьюри, но сначала должна быть обязательная защита титула WBO", - написал Валькарсель в Twitter.

Love to see WBO unified champion @anthonyfjoshua fighting WBO former and current WBC champion @Tyson_Fury for the undisputed heavyweight champion of the world, but WBO mandatory should be next @JakeNDaBox @DanRafael1 @ChavaESPN @osunaespn @pugboxing — Paco Valcárcel, Esq. (@PacoValcarcel) June 11, 2020

Ранее сообщалось, что Джошуа и Фьюри согласовали проведение боя в 2021 году. Британцы согласны на два поединка. В данный момент Джошуа владеет поясами IFB, WBO, WBA и IBO, а Фьюри - обладатель титула WBC.

При этом Джошуа должен еще провести обязательную защиту чемпионского титула IBF в бою с болгарином Кубратом Пулевым.

В свою очередь, Усик в следующем поединке должен встретиться с Дереком Чисорой. Бой был запланирован на 23 мая в Лондоне, но поединок был перенесен из-за пандемии коронавируса.