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Федерер назвал причину, по которой ему в последние годы не удается выиграть турнир "Большого шлема"

Эта причина - Новак Джокович.

Федерер назвал причину, по которой ему в последние годы не удается выиграть турнир "Большого шлема"
Роджер Федерер и Новак Джокович
Фото: tennisworldusa.org

Живая легенда тенниса, экс-первая ракетка мира Роджер Федерер поделился мнением о его игре в последние годы.

В частности, швейцарец, в послужном списке которого рекордные 20 выигранных турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, поведал, почему он в последние годы не смог выиграть ни одного мэйджора.

"Когда смотришь на прошедшие годы, во время которых я не выигрывал турниры "Большого шлема", многие говорят об этом так, будто я играл ужасно. У меня был тяжелый 2013 год. Сильно болела спина после Индиан-Уэллса, испытывал боль все лето.

Если честно, мне кажется, это было время Новака Джоковича", - цитирует 38-летнего Федерера Tennis World USA.

"И Рафа Надаль покорил "Ролан Гаррос", как мы все знаем. Поэтому было очень сложно побеждать. Думаю, я продолжал двигаться вперед, потому что был очень близок к победе. У нас была отличная команда, я никогда не терял мотивацию", - подчеркнул Роджер.

Напомним, последний раз Федерер выигрывал турнир "Большого шлема" почти 2,5 года назад, триумфировав в Мельбурне в 2018 году.

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