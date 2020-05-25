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Игроки "Динамо" разошлись во мнении о сумме штрафов в команде за опоздания на тренировки

Судя по цифрам - лучше приезжать вовремя.

Игроки "Динамо" разошлись во мнении о сумме штрафов в команде за опоздания на тренировки
"Динамо"
Фото: ФК "Динамо"

Футболисты "Динамо" Назарий Русин и Александр Андриевский в эфире программы "Трендец" поделились данными о прейскуранте штрафных санкций, введенных руководством киевского клуба за опоздание на тренировку.

При этом данные Назария и Александра существенно расходятся - первый утверждает, что сумма штрафа составляет 200 долл., второй усомнился в данной цифре и настаивает на пятистах.

"Первым на тренировки приезжает Никита Бурда. Он все время колено разрабатывает", - включился в разговор Виталий Миколенко.

"А последним – как когда, иногда и я последним приезжаю. Мне Сидорчук (капитан команды, - прим. LB.ua) напихал пару дней назад, что я вместе с Караваевым поздно приехал. И теперь я приезжаю пораньше", - признался 20-летний крайний защитник.

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