Футболисты "Динамо" Назарий Русин и Александр Андриевский в эфире программы "Трендец" поделились данными о прейскуранте штрафных санкций, введенных руководством киевского клуба за опоздание на тренировку.

При этом данные Назария и Александра существенно расходятся - первый утверждает, что сумма штрафа составляет 200 долл., второй усомнился в данной цифре и настаивает на пятистах.

"Первым на тренировки приезжает Никита Бурда. Он все время колено разрабатывает", - включился в разговор Виталий Миколенко.

"А последним – как когда, иногда и я последним приезжаю. Мне Сидорчук (капитан команды, - прим. LB.ua) напихал пару дней назад, что я вместе с Караваевым поздно приехал. И теперь я приезжаю пораньше", - признался 20-летний крайний защитник.