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Футболист в чемпионате страны забил 4 гола за 14 минут

Адриан Юстинуссен проявил скорострельность.

Футболист в чемпионате страны забил 4 гола за 14 минут
Фото: Twitter

В Премьер-Лиге Фарерских островов накануне был сыграны матчи 3-го тура.

В одном из них лидер первенства - ХБ "Торсхавн" с крупным счетом 5:0 победила АБ "Аргир". Все пять голов были забиты в промежутке с 4-й по 21-ю минуту. Форвард хозяев Адриан Юстинуссен забил 4 гола за 14 минут, плюс отдал голевую передачу. Любопытно, что три гола он провел со штрафных ударов.

После домашней победы столичный клуб по-прежнему имеет стопроцентный результат в матчах первенства.

Отметим, 9 очков также набрали их земляки из "Б-36".

Все голы ХБ "Торсхавн" в матче против АБ "Аргир" в Twitter.

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