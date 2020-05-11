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В стартовавшем в условиях коронавируса футбольном чемпионате Южной Кореи был забит элегантный гол

Чо Чжа-Вон сотворил настоящий шедевр.

В стартовавшем в условиях коронавируса футбольном чемпионате Южной Кореи был забит элегантный гол
Фото: скриншот

Южная Корея стала одной из немногих в мире стран, в которой в условиях пандемии коронавируса стартовал футбольный чемпионат.

И в первом же туре Кей-Лиги 1 телезрители (матчи проходят при пустых трибунах) стали свидетелями гола-шедевра, автором которого стал футболист "Канвона" Чо Чжа-Вон.

В домашнем противостоянии с "Сеулом" (3:1) футболисты "Канвона" на 85-й минуте провели быструю и изящную как "речной источник" (так с корейского переводится "Канвон") комбинацию, которую завершил ударом пяткой в одно касание Чо Чжа-Вон.

Этот гол стал победным для хозяев (через 2 минуты установил окончательный счет в матче Ким Сындэ).

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