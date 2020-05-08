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В чемпионате Испании по футболу разрешили командам делать пять замен по ходу матча

Это правило будет действовать только до конца сезона.

В чемпионате Испании по футболу разрешили командам делать пять замен по ходу матча
Фото: thesun.co.uk

Ла Лига поддержала идею Королевской федерации футбола Испании (RFEF) разрешить командам делать пять замен в одном матче до конца сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте RFEF.

Цель состоит в том, чтобы защитить здоровье футболистов после периода вынужденного пребывания на карантине.

Однако во избежание затягивания времени, на проведение всех замен будет отводиться всего три раза.

Таким образом, команды сами смогут выбирать схему замен, к примеру: 1-2-2 или 1-1-3.

RFEF уже передала предложение в Международный совет футбольных ассоциаций. Если оно будет одобрено, изменение регламента будет действовать во всех испанских дивизионах после возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

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