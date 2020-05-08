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Бюджет "Барселоны" на следующий год сократится на треть

Всему виной – пандемия коронавируса.

Бюджет "Барселоны" на следующий год сократится на треть
Фото: AS

Руководство "Барселоны" рассматривает вариант сокращения бюджета на следующий год - в сравнении с текущим годом бюджет планируется урезать на 297 млн евро, сообщает sportarena.com.

Если бюджет-2019/20 каталонского клуба составляет 1,047 млрд евро, то в следующем году, по планам клуба, он будет составлять "всего" 750 млн евро.

При этом большая часть секвестра отразится на зарплатной ведомости футболистов, которая уменьшится на 230 млн евро (с 680 млн до 450-ти).

Однако для этого руководству клуба придется договариваться непосредственно с игроками в индивидуальном порядке. И не факт, что это удастся сделать со всеми футболистами.

Добавим, что сегодня "Барселона" планирует приступить к индивидуальным тренировкам на клубной базе, после того, как накануне все игроки сдали негативные тесты на коронавирус.

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