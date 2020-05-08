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Кулеба сообщил, что после пандемии у украинцев не должно быть системных проблем с путешествиями по безвизу

Он предположил, что Шенгенская зона на время пандемии из абсолютного принципа превратится в относительный. 

Кулеба сообщил, что после пандемии у украинцев не должно быть системных проблем с путешествиями по безвизу
Фото: надано Дмитром Кулебою

После окончания пандемии коронавируса и открытия европейскими странами своих границ у украинцев вряд ли возникнут проблемы с прохождением границы. Об этом в интервью LB.ua сказал министр иностранных дел Украины – Дмитрий Кулеба

"По приграничному движению мы не видим никаких деструктивных явлений. Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима", - отметил министр.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также предположил, что Шенгенская зона на время пандемии из абсолютного принципа превратится в относительный. 

"То есть, все будет регулироваться в зависимости от ситуации. Но свободу передвижения внутри самой шенгенской зоны, конечно, никто отменять не будет. Потому что это одно из фундаментальных достижений. Да и вообще отменить "шенген" – это поставить под вопрос одну из основ Европейского Союза. Это как выбить из фундамента камень", - сказал Кулеба. 

В то же время он считает, что для Украины вопрос присоединение к Шенгенской зоне пока остро не стоит, ведь, как указал Дмитрий Кулеба, этот процесс займет определенное время. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если страны Европейского союза не проявят солидарность в борьбе с коронавирусом, то эпидемия может разрушить Шенгенскую зону.

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