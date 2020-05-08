Конституционный суд Молдовы запретил брать кредит у России

В Молдове Конституционный суд признал неконституционным договор о взятии кредита у России. Решение суда не подлежит обжалованию, пишет DW.

Жалобу на решение взять кредит в 200 млн евро в КС подавали депутаты оппозиционных партий "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда". По их мнению, договор был политическим и "опасным для страны".

Главные претензии к кредитному договору связаны с его условиями - правительству пришлось бы взять на себя долги молдавских компаний перед российскими банками. Также депутатов не устроили сроки поступления российских денег. Первые 100 млн должны были поступить в мае, а вторая часть - в октябре.

Депутаты связали это с президентскими выборами, которые пройдут осенью. На них вновь будет баллотироваться нынешний президенты Молдовы с пророссийскими взглядами Игорь Додон.

Правительство Молдовы в кредите угрозы не видело. Министерство финансов заявляло, что Молдова должна была возвратить только ту сумму, которая указана в договоре - 221 млн евро за 10 лет.

Накануне вынесения решения глава КС Молдовы Домника Маноле обращалась в Венецианскую комиссию, Совет Европы, Европарламент и дипломатические миссии с жалобой на давление на суд со стороны политиков.

По ее словам, политики "создают своими заявлениями негативную публичную атмосферу вокруг КС и дискредитируют судей".

Напомним, что ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов предоставить непризнанному Приднестровью "довольно большую автономию".

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную. После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.

В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашению на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС). На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.

22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.