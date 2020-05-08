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ГлавнаяМир

В парламенте Армении произошла массовая драка

Спикер призвал "обеспокоенных" депутатов покинуть зал и продолжить заседание.

В парламенте Армении произошла массовая драка
Фото: скриншот видео

В Национальном Собрании Армении в пятницу произошла массовая драка между депутатами.

Об этом сообщает издание "Новости. Армения".

Во время выступления лидера оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна депутат от фракции "Мой шаг" Сасун Микаелян начал делать реплики с места. Поскольку микрофон был выключен, его не было слышно.

Известно лишь, что Марукян попросил "не называть его дядей". Он вышел из-за трибуны, прервав выступление, и направился к Микаеляну. Тот, в свою очередь, его ударил. Затем драка переросла в массовую потасовку, стало непонятно, кто кого разнимает, а кто принимает в ней участие.

Спикер Арарат Мирзоян призвал "обеспокоенных" депутатов покинуть зал и продолжить заседание.

Напомним, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что драки с оппозицией "делают его коллег сильнее и более сплоченными".

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