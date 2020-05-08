Кулеба: новый посол США – "классный мужик"

Украина предоставила агреман, то есть дала предварительное согласие на назначение, вероятному послу США в Украине Киту Дейтону.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он также отметил, что официальный Киев готов сразу принять Дейтона после окончательного утверждения его кандидатуры Сенатом Соединённых Штатов.

"Мы готовы хоть завтра его принять, но всё зависит от процедур в Конгрессе США: его кандидатуру должен подтвердить Сенат. Как только это будет сделано, он приедет, и мы его радушно примем", - сказал Кулеба.

В то же время глава украинского внешнеполитического ведомства Украины считает вероятное назначение генерал-лейтенанта Дейтона на должность посла важным шагом с точки зрения закрепления отношений двух стран.

"Новый посол США – классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь. Плюс статус генерал-лейтенанта армии США много о чём говорит: это определенный опыт и набор навыков… Хорошо, что в администрации Трампа выбор пал на военного человека, который понимает не только наше политическую повестку, но и осознает риски для украинской сферы безопасности", - сказал министр.

По словам Кулебы, он впервые услышал фамилию возможного посла Соединенных Штатов Америки в Украине в начале декабря в Вашингтоне.

Напомним, президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке 71-летнего Кита Дейтона на должность посла в Украине. С 2010 года Дейтон возглавляет Европейский центр исследований безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии. Также с 2018 года он является старшим советником США по вопросам безопасности в Украине - его назначил на то время глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Дейтон 40 лет прослужил в армии Соединенных Штатов. Он также работал военным атташе американского посольства в России и был координатором процесса израильско-палестинского урегулирования. Он владеет немецким и русским языками.