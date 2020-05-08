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​Выборы президента Беларуси назначили на 9 августа

Лукашенко может стать президентом в шестой раз.

​Выборы президента Беларуси назначили на 9 августа
Лукашенко во время общения с прессой после голосования в день вы
Фото: EPA/UPG

Парламент Беларуси в пятницу назначил дату выборов президента страны. Голосование пройдет 9 августа.

Об этом пишет издание TUT.by.

Согласно законодательству Беларуси, крайним сроком проведения выборов было 30 августа, при этом они должны пройти в воскресенье. Поэтому депутаты должны были выбрать из четырех дат: 9, 16, 23 и 30 августа.

Они выбрали самую раннюю дату.

Ранее о своем намерении участвовать в президентских выборах заявили депутат Олег Гайдукевич, блогер Сергей Тихановский, председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень. Единый кандидат от оппозиции будет определен к концу мая.

Действующий президент тоже заявил о своем намерении участвовать. Это будет шестая президентская избирательная кампания Александра Лукашенко.

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