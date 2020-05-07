Италия разрешила богослужения в храмах с 18 мая

Итальянское правительство разрешило возобновить проведение богослужений, обрядов крещения, свадеб и похорон в церквях и храмах с 18 мая в рамках ослабления карантина.

Об этом сообщает ANSA.

Сообщается, что верующим придется соблюдать противоэпидемические мероприятия, в частности носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Исповедь будет разрешена только в проветриваемых местах, например, на улице.

Ограничения предусматривают, что двери церквей и храмов должны быть открытыми, чтобы избежать передачи COVID-19 через дверные ручки. После каждого богослужения используемые места будут дезинфицировать.

По словам итальянского премьера Джузеппе Конте, соблюдение санитарных норм в храмах обеспечит восстановление церемоний в безопасный способ.

Напомним, в Италии с 4 мая стартовал второй этап выхода из двухмесячного жесткого карантина из-за коронавируса. Он предусматривал возобновление работы строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Жителям разрешили передвигаться по своим регионам и посещать родственников, но массовые семейные собрания запрещены.

Также в стране открыли парки и скверы. Бары и рестораны работают на вынос, но употреблять пищу можно только дома или в офисе. Полное открытие заведений общественного питания планируется с июня, тогда же заработают парикмахерские и салоны красоты.