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ГлавнаяМир

​Помпео обвинил Китай в "сотнях тысяч смертей" и потребовал поделиться информацией о вспышке коронавируса

Госсекретарь США озобновил агрессивную критику в адрес КНР.

​Помпео обвинил Китай в "сотнях тысяч смертей" и потребовал поделиться информацией о вспышке коронавируса
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майк Помпео в среду возобновил агрессивную критику в адрес Китая, обвинив его в смерти сотен тысяч людей от коронавируса и вновь потребовал, чтобы власти КНР поделились информацией о вспышке заболевания.

Об этом Помпео заявил на пресс-конференции Госдепартамента, передает Reuters.

"Они знали. Китай мог предотвратить смерть сотен тысяч людей по всему миру. Китай мог избавить мир от глобального экономического недомогания", - сказал госсекретарь.

"Китай по-прежнему отказывается делиться информацией, которая нам нужна, чтобы обеспечить безопасность людей", - добавил он.

Как сообщалось, число жертв COVID-19 в мире превысило 263,8 тыс. человек. Лидером по количеству заражений и летальных случаев остаются США.

Напомним, ранее Помпео заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в Ухане. Было ли это намеренно или случайно, госсекретарь не утверждал. В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что местный институт вирусологии является источником пандемии.

Тем не менее, Китай отказался допустить экспертов ВОЗ к расследованию возникновения инфекции. Власти страны заявили, что считают более важной задачей победить пандемию, а не направлять международных специалистов для расследования обстоятельств появления вируса.

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