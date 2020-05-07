В Германии считают, что при оптимистическом сценарии пандемия COVID-19 продлится до конца года

"Сейчас мы живем не в период после пандемии, а в середине".

Глава ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель Хельге Браун полагает, что пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца 2020 года, и это, по ее словам, еще оптимистический прогноз.

Об этом Браун рассказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы живем не в период после пандемии, а в середине. Пандемии, которая будет нас сопровождать еще долго. Если говорить с оптимизмом - то минимум этот год", - сказал он.

Глава канцелярии подчеркнул, что по-прежнему необходимо соблюдать необходимую дистанцию в общественных пространствах, а также нормы и правила гигиены, чтобы не допустить новой вспышки заболевания.

По данным института Роберта Коха, на 7 мая, в Германии 166091 человек заражены коронавирусом, 7119 человек скончались.

Напомним, после пасхальных каникул в Германии началось поэтапное ослабление карантина, введенного в середине марта из-за распространения коронавирусной болезни. В частности, было решено открыть магазины с торговой площадью до 800 кв. метров. Ограничение по площади не распространяется на книжные магазины, а также центры продаж велосипедов и автомобилей.

В Берлине, Бранденбурге и Саксонии в школы стали возвращаться ученики выпускных классов для подготовки и сдачи экзаменов, а в ряде земель возобновляются занятия в четвертых - выпускных - классах начальных школ. В вузах разрешили проводить экзамены, но библиотеки, архивы и лаборатории решено открыть только при соблюдении строгих санитарно-гигиенических норм. В Саксонии возобновили религиозные службы с участием не более 15 прихожан.

4 мая в Германии начался второй этап ослабления карантина. При этом, ранее Меркель предупредила об угрозе второй волны коронавируса и призвала не ослаблять ограничения.