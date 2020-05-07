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В Киеве с 18 мая возобновится рассылка приглашений в детсады

Документы нужно будет подать после завершения карантина.

В Киеве с 18 мая возобновится рассылка приглашений в детсады
Фото: valentinkstudio.com.ua

В Киеве с 18 мая возобновится рассылка приглашений в детсады через систему электронной записи, которая была приостановлена на время карантина.

Об этом говорится в письме Департамента образования и науки КГГА.

У родителей будет 10 дней на то, чтобы принять приглашение в электронном кабинете, а после возобновления работы учреждений дошкольного - еще 14 дней на подачу необходимых документов. Чтобы не было очередей, дату и время подачи документов нужно будет согласовать по электронной почте с руководителем детского сада.

Прием документов от родителей будущих первоклассников начнется после того, как учителя вернутся в школы. На это выделят не меньше одного месяца.

Зачисление будет происходить по территориальному принципу - в школу в первую очередь возьмут тех детей, которые проживают на территории обслуживания образовательного учреждения. Также первоочередное право есть у братьев и сестер детей, которые уже учатся в этой школе; детей сотрудников школы; выпускников дошкольного подразделения этой школы. Место проживания нужно подтвердить, если сведений об этом нет в реестре территориальной громады Киева.

Через месяц после начала приема документов в первые классы должны быть зачислены все дети, имеющие на это первоочередное право. Если останутся свободные места, их разыграют методом жеребьевки через пять дней после обнародования списка зачисленных детей.

Прием документов в школы рекомендуют проводить в больших помещениях с отдельным входом и выходом или на свежем воздухе; нужно будет соблюдать социальное дистанцирование, использовать маски, перчатки, дезинфекторы и измерять температуру.

Заявления в пятые классы подаются в электронном виде с 15 по 31 мая.

Прием документов в учебные заведения профессионального образования состоится 1 июля - 31 августа.

Фото: don.kyivcity.gov.ua

Фото: don.kyivcity.gov.ua

Фото: don.kyivcity.gov.ua

Фото: don.kyivcity.gov.ua

Фото: don.kyivcity.gov.ua

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