Вечером 6 мая активисты пришли на Банковую в Киеве, чтобы поддержать активиста Сергея Стерненко. По их информации, Стерненко в течение недели могут вручить подозрение в совершении умышленного убийства.

Фото: Макс Требухов

На здание Офиса президента транслируют изображение с активистом и лозунгами "Руки прочь от Стерненко" и "Имею право на защиту", сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Активисты требуют, чтобы президент Владимир Зеленский взял дело под контроль и обеспечил расследование.

Похожие акции прошли в городах Украины: Одессе, Львове, Днепре, Херсоне, Ивано-Франковске, Луцке, Харькове, Тернополе.

Фото: facebook.com/natalie.usatenko

Фото: facebook.com/natalie.usatenko

Фото: facebook.com/natalie.usatenko

Фото: facebook.com/natalie.usatenko

Фото: facebook.com/natalie.usatenko

Одесский активист Сергей Стерненко известен своей проукраинской активностью.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие предъявит подозрение активисту Сергею Стерненко за смертельное ранение человека в мае 2018 года.

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью LB.ua Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

Это было третье нападение на Стерненко меньше чем за полгода.