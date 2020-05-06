Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минометы калибра 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": ночью из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли наших военнослужащих у Авдеевки; по защитникам Павлополя дважды вели огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окраины Песков обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе ответственности группировки "Север" боевики из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по позициям ВСУ в районе населенного пункта Попасная.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В штабе заверили, что военные дали адекватный ответ противнику.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 15 раз открывали огонь на Донбассе, пострадали двое военных.