Кулеба считает оправданным наличие канала связи с Россией по линии Ермак - Козак

Канал связи между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком является рабочим и позволяет находить решения.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он также отметил, что этот канал коммуникации является очень важным для поддержания контакта с РФ, в том числе по таким вопросам, как обмен временно удерживаемыми лицами.

"Считаю, что всегда, в любой критической ситуации должен оставаться канал связи и канал решения вопросов. Мне кажется, что тот канал, который был построен по линии Ермак – Козак, позволяет искать решения. То, что состоялись обмены удерживаемыми лицами, разведение в трех точках, доказывает то, что канал работает", - сказал Кулеба.

В то же время глава украинского внешнеполитического ведомства полагает, что наиболее серьёзный удар по Минским соглашениям может быть нанесён в случае отмены санкций ЕС против России. При этом министр указывает, что такая возможность и по сей день существует.

"Формально Минск себя еще исчерпал в декабре 2015 года. Тем не менее процесс живет, другой возможности для диалога, для урегулирования сейчас нет. Мне кажется, что реальный удар по Минску, который может быть нанесен, может произойти не из-за всех этих вещей, а по причине снятия санкций ЕС, которые привязаны как раз к выполнению Минска… Такая возможность [добиться снятия или смягчения ограничительных мер со стороны РФ] существует. Есть условные зоны: зелёная, жёлтая и красная. Это процесс сейчас находится посредине жёлтой зоны", - обозначил Кулеба.

По словам министра, МИД Украины ныне жёстко противодействует России на международных площадка с учётом информационной кампании, которую развернула Москва в попытке снять с себя санкционное бремя. Тем временем Кулеба заявляет, что его ведомство ныне ведёт активную борьбу по противодействию как незаконной паспортизации РФ на оккупированной части Донбасса, так и новым конституционным нормам, которые освобождают РФ от международных обязательств.

"И относительно новой российской Конституции, и относительно незаконной паспортизации РФ на Донбассе мы ведем работу. Но я вам хочу сказать следующее: никакие изменения в конституцию России не способны повлиять или изменить статус Крыма как временно оккупированной территории, где Россия является оккупантом, да и на международную позицию относительно этого вопроса. Эти изменения никакого значения иметь не будут", - сказал министр.

Ранее в интервью LB.ua вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что на территории ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей. В разговоре с изданием он также предположил, что "обладатели российских паспортов при реинтеграции Донбасса, скорее всего, уедут".