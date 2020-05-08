В Минске запретили "Бессмертный полк"

Власти столицы Беларуси Минска запретили проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом пишет TUT.BY.
Сообщается, что заявку на проведение акции численностью в 5 тысяч человек подали три пророссийские и левые организации: "За Союз и коммунистическую партию Союза", "Отечество" и "За демократию, социальный прогресс и справедливость".
В своем ответе Мингорисполком рекомендовал воздержаться от массового мероприятия "в целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19". Чиновники также обратили внимание, что в России в этом году "Бессмертный полк" "пройдет в формате онлайн".
Лукашенко заявил, что будет рад видеть на параде переболевших COVID-19, но "тащить" их туда не будут
Отмечается, что за проведение несанкционированных мероприятий жителей города могут привлечь к ответственности.
Беларусь не ввела карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. 9 мая в Минске состоится военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и праздничный концерт.
Президент страны Александр Лукашенко заявил, что не отменит парад 9 мая. Министр иностранных дел Владимир Макей назвал парад в честь 9 мая "святым делом для каждого белоруса".