В Минске запретили "Бессмертный полк"

Власти столицы Беларуси Минска запретили проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом пишет TUT.BY.

Сообщается, что заявку на проведение акции численностью в 5 тысяч человек подали три пророссийские и левые организации: "За Союз и коммунистическую партию Союза", "Отечество" и "За демократию, социальный прогресс и справедливость".

В своем ответе Мингорисполком рекомендовал воздержаться от массового мероприятия "в целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19". Чиновники также обратили внимание, что в России в этом году "Бессмертный полк" "пройдет в формате онлайн".

Отмечается, что за проведение несанкционированных мероприятий жителей города могут привлечь к ответственности.

Беларусь не ввела карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. 9 мая в Минске состоится военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и праздничный концерт.

Президент страны Александр Лукашенко заявил, что не отменит парад 9 мая. Министр иностранных дел Владимир Макей назвал парад в честь 9 мая "святым делом для каждого белоруса".