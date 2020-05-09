Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн

По количеству больных и скончавшихся лидируют Соединенные Штаты.

Безработные американцы стоят в очереди за социальным помобием - Нью-Йорк

В ночь на субботу количество людей, заразившихся коронавирусом, в мире превысило 4 млн. Об этом свидетельствуют данные ресурса Woldometer.

Число жертв инфекции достигло 276 тыс., излечились почти 1,4 млн человек.

По количеству больных и скончавшихся лидируют Соединенные Штаты, где зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались более 78 тыс. человек. Рост за сутки в стране составил, соответственно, 27 421 и 1 601.

В Европе в тройке лидеров по количеству больных - Испания (почти 223 тыс. случаев), Италия (217 тыс.), Великобритания (почти 213 тыс.). Далее следуют Россия (почти 188 тыс.), Франция (176 тыс.) и Германия (170 тыс).