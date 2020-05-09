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В Украине за сутки подтвердили 515 случаев COVID-19

15 человек умерли, 203 - выздоровели.

В Украине за последние сутки обнаружили 515 новых случаев коронавируса, таким образом количество больных увеличилось до 14 710. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Больше всего новых случаев выявлено в Черновицкой (82), Харьковской области (50) и городе Киеве (50 случаев).

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 376 человек (15 за последние сутки), из них 19 медработников.

В общем 2909 пациентов уже выздоровели (203 за последние сутки), - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Среди тех, у кого подтвердилась коронавирусная инфекция, 1026 детей и 2854 медиков.

Статистика по областям:

  • Винницкая обл. - 522 (278 выздоровели)
  • Волынская обл. - 445 (119 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 681 (75 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 99 (20 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 485 (47 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 678 (99 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 320 (119 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1095 (181 выздоровели)
  • г. Киев - 1771 (134 выздоровели)
  • Киевская обл. - 959 (117 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 411 (238 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)
  • Львовская обл. - 699 (143 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 204 (49 выздоровели)
  • Одесская обл. - 619 (27 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 240 (104 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 877 (142 выздоровели)
  • Сумская обл. - 152 (72 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 977 (282 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 428 (61 выздоровел)
  • Херсонская обл. - 156 (69 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 165 (48 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 333 (140 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2179 (320 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 73 (11 выздоровели).

Напомним, 8 мая сообщалось о 504 новых случая коронавируса за прошедшие сутки, 21 пациент умер, 310 - выздоровели.

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