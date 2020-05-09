В Украине за сутки подтвердили 515 случаев COVID-19

В Украине за последние сутки обнаружили 515 новых случаев коронавируса, таким образом количество больных увеличилось до 14 710. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
Больше всего новых случаев выявлено в Черновицкой (82), Харьковской области (50) и городе Киеве (50 случаев).
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 376 человек (15 за последние сутки), из них 19 медработников.
В общем 2909 пациентов уже выздоровели (203 за последние сутки), - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Среди тех, у кого подтвердилась коронавирусная инфекция, 1026 детей и 2854 медиков.
Статистика по областям:
- Винницкая обл. - 522 (278 выздоровели)
- Волынская обл. - 445 (119 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 681 (75 выздоровели)
- Донецкая обл. - 99 (20 выздоровели)
- Житомирская обл. - 485 (47 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 678 (99 выздоровели)
- Запорожская обл. - 320 (119 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1095 (181 выздоровели)
- г. Киев - 1771 (134 выздоровели)
- Киевская обл. - 959 (117 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 411 (238 выздоровели)
- Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)
- Львовская обл. - 699 (143 выздоровели)
- Николаевская обл. - 204 (49 выздоровели)
- Одесская обл. - 619 (27 выздоровели)
- Полтавская обл. - 240 (104 выздоровели)
- Ровенская обл. - 877 (142 выздоровели)
- Сумская обл. - 152 (72 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 977 (282 выздоровели)
- Харьковская обл. - 428 (61 выздоровел)
- Херсонская обл. - 156 (69 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 165 (48 выздоровели)
- Черкасская обл. - 333 (140 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2179 (320 выздоровели)
- Черниговская обл. - 73 (11 выздоровели).
Напомним, 8 мая сообщалось о 504 новых случая коронавируса за прошедшие сутки, 21 пациент умер, 310 - выздоровели.