Руководство Формулы-1 допускает, что сезон 2020 года не состоится

Hope for the best and prepare for the worst (Надейся на лучшее, но будь готов и к худшему) – эта английская поговорка как нельзя верно отражает настроение, царящее в "Королеве автоспорта" – Формуле-1.

Руководство Формулы-1 не исключает вариант, при котором будут отменены все Гран-При в 2020 году. Однако пока предпринимаются все возможные шаги, чтобы начать сезон в июле, сообщает BBC.

"Мы не можем дать никаких гарантий, что сезон вообще состоится, однако нашей целью остается проведение первого этапа 5 июля в Австрии. После этого, вероятно, проведем еще одну гонку на "Ред Булл Ринг" через неделю.

Ожидаем, что Гран-При в Европе пройдут без болельщиков, но надеемся на открытие для посещения более поздних этапов", - заявил исполнительный директор организации Чейз Кэри.

При этом американский бизнесмен отметил, что доходы F1 в первом квартале 2020 года составили 39 млн долл. по сравнению с 246 млн за тот же период в 2019 году.

Ранее были отменены гонки в Австралии, Монако и Франции, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде.