Ярослав Железняк: «Торговельна війна Трампа не катастрофа для України»

Як ця торговельна війна вплине на глобальну економіку? Чи є загроза світової рецесії? Які вірогідні наслідки для України?

На його думку, у відповідь Трампу Китай, Індія та Євросоюз об’єднають зусилля. Самі США врешті можуть постраждати найбільше. А для України ці торговельні війни небезпечні тим, що фокус ЄС буде на їхньому гасінні, а не на допомозі у відбитті агресії Росії.

«Наш експорт до Штатів навіть не дотягує до мільярда доларів на рік, це не більш ніж 2 % від загального нашого експорту… Тому для України запровадження 10 % не катастрофа. Тим паче якщо порівнювати з іншими країнами», — зазначає Железняк.

Зокрема, Трамп установив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10 % для країн, які застосовують до американської продукції стягнення не більш ніж 20 % від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.

Фото: пресслужба партії «Голос» Ярослав Железняк

Дональд Трамп оголосив про запровадження мита на практично весь імпорт. Якими будуть наслідки для світової економіки? Та головне — для України?

Треба розуміти історію, чому Трамп оголосив цей «День визволення Америки». Окрім передвиборчих обіцянок, Трамп вийшов і сказав, що у них поганий торговельний баланс. Є розрив у трильйон доларів для експорту-імпорту товарів. Відповідно, «ми хочемо це врегулювати». Він, правда, забув, що в них є профіцит експорту послуг і капіталу, але це таке.

Єдиним критерієм добору країн, для яких він упроваджував 10 %, 20 / 30 / 40 / 50 % мита, був їхній плановий торговельний баланс зі США. Таких країн у переліку приблизно 60. Плюс для всіх він запровадив мінімум 10 % мита.

Для нас є гарна новина і погана. Гарна в тому, що Україна потрапила під нижню межу, тобто лише 10 % мита. Погана — що ми все ж потрапили в цю межу. Тому що США офіційно експортують до України у 5,5 раза більше, ніж Україна експортує до США. Наш експорт до Штатів не дотягує навіть до мільярда доларів, це не більш ніж 2 % від загального нашого експорту.

Найбільше, 60–70 %, ми експортували металургійної продукції. Але в Америці вже і так з березня для нас діє тариф 25 % на труби, сталь і алюміній. Ще до третини експорту складає наша аграрна й харчова продукція. Однак і для неї ми очікували запровадження тарифу з квітня.

Тому для України запровадження 10 % не катастрофа. Тим паче якщо порівнювати з іншими країнами. Наш тариф 10 % — це ж не 54 %, як у Китаю.

Фото: zaporizhzhia.city Запорізький завод феросплавів

Але є інша проблема. Уся ця історія з тарифною війною може так струснути всі ринки, що світову економіку очікуватиме загальна рецесія. Деякі економісти вже дають такі прогнози. До речі, я до них не належу. Однак прогнози є. А в нашій ситуації, коли продовжується війна, нам ще тільки рецесії не вистачало.

До речі, на агресора, Росію Трамп не наклав навіть 10 % мита.

Як і Білорусь, як і Північну Корею. Але тут Білий дім зазначає, що на них і так накладена купа ембарго, санкцій і заборон, тому навіщо вводити додаткові мита.

Хоча це насправді відрізняється від заяв Тампа цього тижня. Коли він погрожував жорсткішими санкціями Росії через затягування переговорного процесу для перемир’я з Україною.

Але це не перший раз, коли заяви Дональда Трампа відрізняються від рішень Трампа. Однак казати, що це зрада, напевно, не варто.

Чисто психологічно було неприємно побачити нульову цифру для Росії. Але товарообігу зі Штатами в них і так практично немає.

Фото: EPA/UPG Буксир веде контейнеровоз у порту Окленда, Каліфорнія, США, 3 лютого 2025 року.

Як саме в контексті війни така глобальна торговельна війна вплине на Україну? Чи загрожує це зменшенням обсягів допомоги наших європейських партнерів?

Тут є декілька моментів. Ми, звичайно, завжди шукаємо політичний контекст. Але якщо проаналізувати усі тарифи, то, в принципі, ми побачимо, що найбільше постраждали поки що союзники Сполучених Штатів. Зокрема, та сама Індія, яка має хороші відносини з Америкою. Також Саудівська Аравія.

І ще раз підкреслюю, що головним критерієм був чисто торговельний баланс між двома країнами. Якщо він був негативним для США, ці країни отримували тарифи. Коли Трамп представляв ці тарифи, він показував табличку, де зліва було написано, який тариф уже діє в цій країні щодо товарів зі США. А втім, є нюанс. Насправді ніхто не розуміє, як і хто це все порахував для Трампа. Як конкретно виводили ці цифри, ніхто не знає. Це секрет. Навіть секретніший за рецепт кока-коли.

Але повертаючись до контексту війни, я не думаю, що ця торговельна війна матиме глобальний вплив на нашу економіку й надання допомоги Україні. Наш експорт до Штатів був важливим, але ми там заробляли в найкращі часи до мільярда доларів на рік.

Однак глобально ми заходимо в посилення торговельних війн. Бо Китай зараз буде відповідати Штатам. Як і та сама Індія, і Європейський Союз. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже у культурній європейській манері сказала, що ЄС готує заходи у відповідь. І взагалі цей бій приймають.

Фото: Макс Требухов Ярослав Железняк

Це протистояння ЄС зі Штатами, звичайно, не може нас радувати. Бо зараз європейські країни переключаться з війни в Україні, Ізраїлі й навіть з потенційної війні з Тайванем на торговельну війну, яку вчора оголосив Трамп. Причому ніхто так і не зрозумів, якою насправді була її причина. Відповідно буде реагування. Хоча не факт, що Трамп, як завжди, не дасть задню.

Але все це буде відволікати наших союзників від Коаліції рішучих на розв'язання питань з тарифами. Та вдіяти тут ми нічого не можемо. Це той рідкісний випадок, коли не ми накосячили.

На фоні заяв Трампа фондовий ринок Штатів вже втратив понад два трильйони доларів. Якими будуть наслідки?

Падіння фондового ринку на два трильйони доларів — це менш ніж 2 %. Тут є цікавий момент. Трамп почав свою промову о 4:10 за Вашингтоном. Такий час обрано не випадково. Бо о 4:00 зачиняється біржа. І зараз ми ще не знаємо, скільки вони втратили. Та головні ризики в іншому.

У самій Америці буде певний колапс. Бо вони не зможуть швидко замістити всю продукцію з того ж Китаю. Тарифи мають бути скальпелем у руках політиків, а Трамп дістав бензопилу. Це виглядає епічно, красиво, масштабно, але з погляду практичного застосування, боюся, в самої Америки буде більше проблем.

Фото: EPA/UPG Трейдер працює на Нью-Йоркській фондовій біржі, 28 лютого 2025 р.

Як це вплине на курс американської валюти?

Я не думаю, що долар значно змінить позиції. Звичайно, курс буде в рамках коливань, у тому числі через те, що зараз Федеральна резервна система США гратиметься зі ставкою, аби якось збалансувати інфляцію. Бо Трамп увів 10 % податку на всю інфляцію. Ну а це справді багато. Тож інфляція там зросте, тому що введено додатковий податок на імпорт.

Але чи є це настільки критичним, щоб ми в Україні помітили коливання долара, то ні. Зараз конкретно для нас курс долара залежить від наших макроекономічних показників. Вони, слава Богу, стабільні.

Чи може ця торговельна війна Трампа зблизити Китай з ЄС для відповіді Штатам?

Китай має безліч товарів, які вони із задоволенням продавали б Євросоюзу. Як мінімум це електрокари. Євросоюз не дуже допускав Китай на свій ринок. Як і Китай обмежував допуск Євросоюзу.

Зараз вийшла Урсула фон дер Ляєн і дала зрозуміти, що ЄС готовий розширювати торговельні відносини з Китаєм та Індією.

Фото: EPA/UPG Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Європейській комісії в Брюсселі, 4 березня 2025 року.

Я переконаний, що Індія вийде з таким самим меседжем: «А ми вас попереджали, що Трамп прийде. Ми дуже любимо європейські ринки і готові з ними торгувати й розширювати своє представництво».

На цьому етапі Китай виграє, Євросоюз виграє. А ось чи виграє врешті Америка — питання. Бо повернення робочих місць, побудова американських заводів звучить красиво. Але як фізично це реалізувати? Спробуй побудуй завод за два чи три роки.