Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств оборонного промислового комплексу. Зокрема уряд розширив можливості для бронювання працівників ОПК, водоканалів та енергокомпаній.

"Нові правила дозволять забезпечити стабільну роботу ключових галузей економіки та оборони країни", – зазначили у Мінекономіки.

Ключові зміни:

Збільшено квоту бронювання до 75% для підприємств, що забезпечують централізоване водопостачання, водовідведення, управління відходами та обслуговують критичну інфраструктуру систем життєзабезпечення.

до 75% для підприємств, що забезпечують централізоване водопостачання, водовідведення, управління відходами та обслуговують критичну інфраструктуру систем життєзабезпечення. Спрощено вимоги для енергетичних компаній, що постраждали від війни – зокрема, для виробників електричної та теплової енергії, генеруючі потужності яких були пошкоджені чи зруйновані. Для них скасовано вимоги щодо відсутності податкової заборгованості та середньомісячної зарплати не менше 20 тис. грн.

для енергетичних компаній, що постраждали від війни – зокрема, для виробників електричної та теплової енергії, генеруючі потужності яких були пошкоджені чи зруйновані. Для них скасовано вимоги щодо відсутності податкової заборгованості та середньомісячної зарплати не менше 20 тис. грн. Також у список підприємств, які можуть бронювати своїх людей, додають два важливі підприємства Міноборони — Агенцію оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Вони займаються закупівлями для армії, тому їм потрібен стабільний персонал.

Щоб підприємство могло забронювати своїх працівників, воно має відповідати таким критеріям:

Мати статус критично важливого підприємства відповідно до критеріїв Міноборони або профільного держоргану.

Займатися ключовими напрямами діяльності, зокрема виробництвом, транспортуванням чи постачанням енергії, водопостачанням, водовідведенням, поводженням з відходами або виконувати оборонні замовлення та забезпечувати потреби військових частин.

Процес бронювання залишатиметься цифровим та проходитиме через портал Дія за аналогією з чинною процедурою. Відповідальність за формування списків критично важливих підприємств нестимуть Міноборони та відповідні державні органи.

Подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал Дія.

Як подати заяву на бронювання працівників через Дію:

Авторизуватися на порталі Дія.

Обрати послугу «Бронювання працівників» та натиснути «Подати заяву».

Внести необхідні дані працівників.

Підтвердити рівень їхньої заробітної плати.

Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант).

Очікувати результату. Повідомлення про розгляд заявки надійде на електронну пошту та портал Дія.

Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв+. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності - до 1 року.

Статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям, визначеним урядом. Два з них є обов’язковими:

середня зарплата працівників не менше 20 000 грн;

відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.

Третій критерій підприємство може обрати один з таких:сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро на рік (еквівалент у гривнях); валютні надходження понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів); стратегічне значення для економіки і безпеки держави (визначене урядовим переліком, ПКМУ № 83 від 04.03.2015); важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади (критерії визначаються відповідними державними органами, ОВА); статус резидента Дія.City; постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу.

Щоб отримати статус критично важливого підприємства, потрібно визначити профільний орган (Міненерго, Мінцифри, Мінагро тощо), підготувати та подати документи (фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну), подати заявку до відповідного органу та дочекатися рішення (до 10 робочих днів) та отримати офіційне підтвердження.