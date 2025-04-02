Директорка Асоціації добувної промисловості: угода про мінерали з Україною допоможе США послабити Китай

Але це буде можливе за 10-15 років, оскільки від 1 до 5 років геологічні тривають роботи. Від 7 до 10 — вихід на проєктну потужність. Від 10 до 20 і далі — перше повернення інвестицій.

Угода про мінерали з Україною допоможе США послабити Китай. Про це в інтерв'ю LB.ua заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

«Китай дійсно домінує у сфері обробки багатьох критичних мінералів, контролюючи значну частину світових потужностей. Тому співпраця між США та Україною у видобутку та переробці таких мінералів, як титан, графіт та літій, може сприяти диверсифікації джерел постачання та зменшенню залежності від китайських потужностей», — заявила вона.

Однак весь процес геологічних робіт, видобутку та переробки цих мінералів в Україні потребує значних інвестицій та часу.

«Україна, маючи фактично всю таблицю Менделєєва, за 33 роки не порахувала, скільки нам і якої критичної сировини потрібно. Для яких саме технологій, промисловості, куди експортувати і так далі», — додала вона.

Тому Україна може допомогти Америці стати сильнішою в протистоянні з Китаєм.

«Але не сьогодні, і не через п'ять років. Якщо ми говоримо про прогнозовані ресурси і про нерозвідані запаси, то через 10-15 років — так.

Наприклад, якщо брати титановмісні чи літієві руди, то до кожного родовища потрібен індивідуальний підхід. Необхідне спеціальне буріння, лабораторне підтвердження. До речі, сертифікованих лабораторій у нас теж немає… Все треба підтверджувати, бо наявні радянські дані — застарілі… Тому від 1 року до 5 — геологічні роботи. Від 7 до 10 — вихід на проєктну потужність. Від 10 до 20 і далі — перше повернення інвестицій. А окупність та прибутки — це від 30 років. Тому ця історія, угода зі США — не про адміністрацію Трампа, не про ці чотири роки», — наголосила Оринчак.

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