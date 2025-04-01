Укрзалізниця відновила низку функцій пасажирських онлайн-сервісів

Укрзалізниця відновила інтеграцію з "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг і автовикуп квитків у застосунку та на сайті.
Про це повідомила пресслужба перевізника.
Крім того, вдалося повернути верифікацю через «Дія.Підпис» для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів.
«Загалом Укрзалізниця вже відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів: вже незабаром повернеться портал замовлення додаткових послуг і програма лояльності. Також триває робота над поновленням відображення у застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки», - додали в компанії.
Щодо вантажних сервісів, то їх УЗ планує відновити у першій декаді квітня. Наразі всі необхідні документи на перевезення вантажів оформлюють у паперовому вигляді.
- 23 березня УЗ зазнала масштабної кібератаки. В результаті кібернападу було суттєво порушене функціонування автоматизованих систем та забезпечення стандартної діяльності компанії.
- УЗ заявила, що під час кібератаки витоку даних не було, оскільки система не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі.
- 27 березня систему онлайн-продажу відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.
- 30 березня відновили можливість оформлювати квитки з пільгами для осіб з інвалідністю та онлайн-табло всіх ключових вокзалів.