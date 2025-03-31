Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
Російські солдати масово тонуть під час навчань з форсування на Херсонщині, — "АТЕШ"
Російські солдати масово тонуть під час навчань з форсування на Херсонщині, — "АТЕШ"
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
ГоловнаЕкономікаДержава

До кінця 2025 року в Україні запрацюють сканери для огляду залізничних вагонів та контейнерів

Спочатку вони запрацюють для моніторингу потягів, що прибувають і відправляються із залізничних станцій "Мостиська-2" та "Ягодин" на кордоні з Польщею. 

До кінця 2025 року в Україні запрацюють сканери для огляду залізничних вагонів та контейнерів
Фото: ДМС

До кінця 2025 в Україні запрацюють сканери для огляду залізничних вагонів та контейнерів. Найперші сканери запрацюють на Львівщині. 

Про це повідомили у Держмитній службі. 

"Левова частка експорту українських товарів здійснюється морським і залізничним видами транспорту. Зокрема, у 2024 році на море припало 69% експорту, у той час як залізницею з України вивезли 23% вітчизняної продукції", – зазначили у відомстві і додали, що це вимагає застосування більш досконалих засобів митного контролю, які б забезпечили швидкість проведення митних процедур і результативність виявлення можливих порушень.

Такими засобами є сучасні скануючі системи для огляду залізничних рухомих складів. Вони призначені для проведення неінтрузивного контролю, тобто дозволяють без додаткових втручань перевірити відповідність вмісту вагонів тому, що задекларовано в документах, та ефективно виявляти потенційні ризики, пов’язані з контрабандою, включаючи тютюнові вироби, наркотичні засоби та інші заборонені речовини.

За словами очільника Держмитслужби Сергія Звягінцева, перші залізничні сканери зʼявляться в Україні до кінця 2025 року для моніторингу потягів, що прибувають і відправляються із залізничних станцій "Мостиська-2" та "Ягодин" на кордоні з Польщею. 

Крім того, триває узгодження щодо постачання міжнародними партнерами стаціонарних скануючих систем для огляду залізничних вагонів у пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною та Румунією. Процес сканування буде повністю автоматизованим з цілодобовим режимом роботи і можливістю двонаправленого сканування.

Завдяки високій деталізації зображень митники зможуть розпізнавати навіть дрібні приховані елементи в конструкціях вагонів, наприклад, у підлозі чи в стінах. 

За даними Держмитної служби, ці сканери відповідають найвищим стандартам щодо глибини проникнення, деталізації та якості зображення, дозволяючи визначати матеріали за їхньою структурою. Також вони оснащені спеціальними компонентами та програмним забезпеченням для автоматизованого вибору вагонів, придатних для сканування, щоб унеможливити сканування пасажирських вагонів і локомотивів.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies