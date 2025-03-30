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Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік

Доходи президента та його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 585 тис. 532 грн.

Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Пресконференція президента Володимира Зеленського
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2024 рік. Згідно з нею, доходи президента та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 585 тис. 532 грн.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Доходи родини Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати президеньта, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн.

Збільшення доходів родини президента порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів. Залишок грошових коштів родини голови держави на кінець 2024 року значно не змінився.

"Інших суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів у родині президента минулого року не відбулося", - зазначається в повідомленні.

Раніше Зеленський оприлюднив декларації за 2021 і 2022 роки. Тоді дохід президента і його родини втричі зменшився.

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