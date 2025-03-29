Укрзалізниця повідомила про відновлення роботи онлайн-сервісів із продажу квитків

Онлайн-сервіси Укрзалізниці працюють стабільно після переходу на нову платформу.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

«Вночі переїхали на нову платформу, вибудували захист, активно відновлюємо додатковий функціонал. У мобільному застосунку вже знову доступне планування подорожей з пересадками, протягом дня по черзі відновлюватимуться онлайн-табло з постанційними розкладами поїздів», - зазначили в УЗ.

Черг біля вокзальних кас немає, рух поїздів здійснюється за розкладом.