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Укрзалізниця повідомила про відновлення роботи онлайн-сервісів із продажу квитків

Сервіси перенесли на нову платформу.

Укрзалізниця повідомила про відновлення роботи онлайн-сервісів із продажу квитків
поїзд
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Онлайн-сервіси Укрзалізниці працюють стабільно після переходу на нову платформу.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

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«Вночі переїхали на нову платформу, вибудували захист, активно відновлюємо додатковий функціонал. У мобільному застосунку вже знову доступне планування подорожей з пересадками, протягом дня по черзі відновлюватимуться онлайн-табло з постанційними розкладами поїздів», - зазначили в УЗ.

Черг біля вокзальних кас немає, рух поїздів здійснюється за розкладом.

  • 23 березня УЗ зазнала масштабної кібератаки.
  • 27 березня стало відомо, що систему онлайн-продажу Укрзалізниці відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення. Вже продали понад 12 тисяч проїзних документів.
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