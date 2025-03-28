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Мінгромад оприлюднило дані про опалювальний сезон у регіонах України: де відключають

Області орієнтуються на погодні умови.

Мінгромад оприлюднило дані про опалювальний сезон у регіонах України: де відключають
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Фото: pixabay

Регіони України поступово завершують опалювальний сезон, більшає кількість громад, які відключають опаленні.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України з посилання на дані Штабу згуртованих громад.

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Триває опалювальний сезон на Вінниччині, Івано-Франківщині, Рівненщині (у Рівному всі котельні перевели у мінімальний режим роботи), Харківщині (у 48 з 56 територіальних громад), Хмельниччині, Черкащині, Буковині й Чернігівщині.

Відключення тепла відбулося чи триває у Волинській області, Дніпропетровській, Житомирській, Херсонській, частині громад Закарпаття, Запорізької області, а також Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Тернопільської.

На Донеччині працює 131 котельня. У звʼязку з безпековою ситуацією опалювальний сезон не розпочали у Покровській громаді. 

Влада Львівщини ухвалила розпорядження про завершення опалювального сезону, а ось відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, дошкільної і шкільної освіти та соціально-медичних установах будуть проводити за письмовими заявками їхніх керівників.

Готуються завершувати опалювальний сезон на Одещині.

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