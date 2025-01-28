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Естонія передала Україні новий рятувально-пошуковий катер

Серед іншого, катер братиме участь у забезпеченні функціонування Українського гуманітарного коридору.

Естонія передала Україні новий рятувально-пошуковий катер
Фото: Мінгромад

Естонія передала Україні новий рятувально-пошуковий катер.

Як зазначає Мінгромад, корабель було побудовано в Естонії і нещодавно передано державному підприємству «Морська пошуково-рятувальна служба». 

“Працівники Морської пошуково-рятувальної служби сумлінно виконують свої обов’язки із забезпечення морської безпеки у надскладних умовах  військової агресії, зокрема коли йдеться про Український гуманітарний коридор, як гарантію світової продовольчої безпеки”, – повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Марина Денисюк. 

За її даними, за час роботи спеціалізованого морського коридору суднами морської пошуково-рятувальної служби було пройдено 89 992 тисячі кілометрів.

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Україна те Естонія продовжать розвивати співробітництво у сфері транспорту. Йдеться про проєкти розвитку залізничної, автомобільної та морської галузі України. Окрема увага буде зосереджена на проєктах  державно-приватного партнерства. У першу чергу  – концесії Чорноморського морського порту.

Марина Денисюк також  подякувала естонським колегам за ініціативу з формування Плану відновлення морської галузі. 

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