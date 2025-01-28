Естонія передала Україні новий рятувально-пошуковий катер.

Як зазначає Мінгромад, корабель було побудовано в Естонії і нещодавно передано державному підприємству «Морська пошуково-рятувальна служба».

“Працівники Морської пошуково-рятувальної служби сумлінно виконують свої обов’язки із забезпечення морської безпеки у надскладних умовах військової агресії, зокрема коли йдеться про Український гуманітарний коридор, як гарантію світової продовольчої безпеки”, – повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Марина Денисюк.

За її даними, за час роботи спеціалізованого морського коридору суднами морської пошуково-рятувальної служби було пройдено 89 992 тисячі кілометрів.

Україна те Естонія продовжать розвивати співробітництво у сфері транспорту. Йдеться про проєкти розвитку залізничної, автомобільної та морської галузі України. Окрема увага буде зосереджена на проєктах державно-приватного партнерства. У першу чергу – концесії Чорноморського морського порту.

Марина Денисюк також подякувала естонським колегам за ініціативу з формування Плану відновлення морської галузі.