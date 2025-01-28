Росіяни вбили в Миловому жінку: влучили в дім дроном

Учора вночі росіяни вдарили по будинку в Миловому, внаслідок чого загинула жінка 56 років. Удару ворог завдав дроном.

Оновлену інформацію про кількість вбитих російською армією мешканців навів у Telegram голова Херсонської ОВА Прокудін. До цього він повідомляв про двох загиблих і двох поранених минулої доби.

"Стало відомо про загибель ще однієї жительки Херсонщини через атаку російського БпЛА. Учора вночі росіяни вдарили з дрона по житловому будинку у Миловому. Цей терористичний удар обірвав життя 56-річної жінки", – сказав він.