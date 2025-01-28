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Росіяни вбили в Миловому жінку: влучили в дім дроном

В ОВА повідомили про оновлену кількість жертв. 

Росіяни вбили в Миловому жінку: влучили в дім дроном
Окупант (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Учора вночі росіяни вдарили по будинку в Миловому, внаслідок чого загинула жінка 56 років. Удару ворог завдав дроном.

Оновлену інформацію про кількість вбитих російською армією мешканців навів у Telegram голова Херсонської ОВА Прокудін. До цього він повідомляв про двох загиблих і двох поранених минулої доби. 

"Стало відомо про загибель ще однієї жительки Херсонщини через атаку російського БпЛА. Учора вночі росіяни вдарили з дрона по житловому будинку у Миловому. Цей терористичний удар обірвав життя 56-річної жінки", – сказав він. 

  • Ворог атакує Херсонську область дронами щоденно. Не став винятком і сьогоднішній день: від самого ранку в ОВА попереджають про загрозу FPV для обласного центру та інших населених пунктів. 
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