Росіяни вбили в Миловому жінку: влучили в дім дроном

Учора вночі росіяни вдарили по будинку в Миловому, внаслідок чого загинула жінка 56 років. Удару ворог завдав дроном.
Оновлену інформацію про кількість вбитих російською армією мешканців навів у Telegram голова Херсонської ОВА Прокудін. До цього він повідомляв про двох загиблих і двох поранених минулої доби.
"Стало відомо про загибель ще однієї жительки Херсонщини через атаку російського БпЛА. Учора вночі росіяни вдарили з дрона по житловому будинку у Миловому. Цей терористичний удар обірвав життя 56-річної жінки", – сказав він.
- Ворог атакує Херсонську область дронами щоденно. Не став винятком і сьогоднішній день: від самого ранку в ОВА попереджають про загрозу FPV для обласного центру та інших населених пунктів.